Ситуация с коронавирусом в Курганской области ухудшается

В Курганской области обнаружили всего 1936 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Курганской области ухудшается несмотря на то, что число новых случаев коронавируса уменьшается. Региональный оперштаб сообщил, что 22 июля подтвердились 42 новых случая заражения коронавирусом. При этом, коэффициент распространения инфекции в области впервые с 14 июля превысил единицу.

«На 22 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 42 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 21 заболевшего обнаружили в Кургане. Остальных — в Альменевском, Белозерском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Макушинском, Мишкинском, Целинном, Шадринском, Шумихинском районах и городе Шадринске.

Предыдущие восемь дней в регионе коэффициент распространения инфекции был ниже единицы, благодаря чему область находилась на ранней стадии, необходимой для снятия ограничений. Для перехода на новый этап данный коэффициент четыре дня подряд должен быть ниже 0,8, однако 22 июля в регионе он составил 1,09. При таком результате не рекомендуется ослаблять ограничения. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 1936 заболевших. По выздоровлению выписали 1107 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.