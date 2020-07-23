Дмитрий Егоркин работал в гордуме Екатеринбурга с весны 2019 года Фото: страница Дмитрия Егоркина в Facebook

Пресс-секретарь гордумы Екатеринбурга Дмитрий Егоркин переходит на работу в свердловское заксобрание, где будет отвечать за пиар-сопровождение работы спикера Людмилы Бабушкиной. Как сообщил источник URA.RU в представительном органе, пятница, 24 июля, — последний рабочий день Егоркина в думе, с понедельника он выходит на новое место.

«Егоркин прошел согласование, со следующей недели он начинает работу у Бабушкиной в качестве советника», — рассказал источник агентства.

Егоркин работал в гордуме Екатеринбурга с весны прошлого года. В представительный орган он перешел из пресс-службы городской администрации. В июне на Егоркина было совершено нападение возле его дома. По его словам, двое нападавших избили его ногами — предположительно, это связано с его профессиональной деятельностью. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Предшественник Егоркина в должности пресс-секретаря Бабушкиной, Елена Воронова, покинула свердловское Заксобрание в июне после 3,5 лет работы в парламенте.