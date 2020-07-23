22 июля 2020

У спикера свердловского заксобрания новый пиарщик. Он отвечал за имидж гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Егоркин работал в гордуме Екатеринбурга с весны 2019 года Фото: страница Дмитрия Егоркина в Facebook

Пресс-секретарь гордумы Екатеринбурга Дмитрий Егоркин переходит на работу в свердловское заксобрание, где будет отвечать за пиар-сопровождение работы спикера Людмилы Бабушкиной. Как сообщил источник URA.RU в представительном органе, пятница, 24 июля, — последний рабочий день Егоркина в думе, с понедельника он выходит на новое место.

«Егоркин прошел согласование, со следующей недели он начинает работу у Бабушкиной в качестве советника», — рассказал источник агентства.

Егоркин работал в гордуме Екатеринбурга с весны прошлого года. В представительный орган он перешел из пресс-службы городской администрации. В июне на Егоркина было совершено нападение возле его дома. По его словам, двое нападавших избили его ногами — предположительно, это связано с его профессиональной деятельностью. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Предшественник Егоркина в должности пресс-секретаря Бабушкиной, Елена Воронова, покинула свердловское Заксобрание в июне после 3,5 лет работы в парламенте.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...