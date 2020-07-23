Центробанк РФ хочет, чтобы при выдаче ипотеки россиянам кредитные организации страховали приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика Фото: Илья Московец © URA.RU

Целая категория россиян потеряет возможность брать жилье в ипотеку. Это произойдет, если банки будут брать на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости, сказал в беседе с URA.RU эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ собирается возложить расходы по страхованию приобретаемой недвижимости на кредитные организации. Сейчас расходы на страховку берет на себя заемщик. Банк при этом оставляет себе большую часть страховой премии, выступая агентом сделки, передает агентство Nation News.

По словам Барсукова, сейчас люди со смертельным диагнозом могут оформить ипотеку, однако это может измениться. «Если ЦБ РФ говорит, что теперь банк страхует, то, как они эту проблему решат, я не знаю. А это противоречие основам Конституции. Как это, некая группа граждан не может получить ипотеку. Не потому что по закону не могут, а потому что так сделали законодатели, чтобы банки были не готовы выдавать им кредит», — высказался собеседник агентства.

Эксперт отметил, что в новой концепции Центробанка есть как минусы, так и плюсы. «С одной стороны Центробанк таким действием повышает прозрачность ставки, убирает скрытые платежи, повышает конкуренцию между банками. В итоге это все приведет к понижению ставки. Сторона медали номер два — банки начнут „зашивать“ страховку в процентную ставку. То есть либо у нас группа заемщиков не будет получать кредиты, вообще ни при каких обстоятельствах, либо кредит для них будет по заоблачной ставке», — заключил Барсуков.