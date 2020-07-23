В Екатеринбурге полиция задержала оппозиционера Крашенинникова

Крашенинникова уже штрафовали за оскорбление власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге оппозиционера Федора Крашенинникова задержала полиция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«За мной пришла полиция, остановили на улице. Жду адвоката Алексея Бушмакова и едем давать показания», — сообщил Крашенинников. Он добавил, что поводом для задержания стало административное дело по статье об оскорблении власти.

Правоохранители ситуацию пока не комментируют. «Комментарии по данной теме пока преждевременны, так как сотрудникам УМВД по Екатеринбургу необходимо детально разобраться в ситуации, а затем принять процессуальное решение», — заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как писало URA.RU, Крашенинникова уже штрафовали на 30 тысяч рублей по статье КоАП 20.1.3. В своем интернет-блоге он написал: «Какие же… [нецензурно] путинские судьи». Так политолог отреагировал на арест другого оппозиционера — Леонида Волкова. Сейчас Крашенинникову грозит четвертая часть этой статьи — «повторное правонарушение», которая предусматривает до 15 суток ареста.