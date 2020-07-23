Первыми официально заболевшими чиновниками стали сотрудники администрации Тобольского района Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В администрации Тобольского района Тюменской области выявлен случай коронавирусной инфекции у одного сотрудника. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19. Это первый официально подтвержденный случай заражения тюменских чиновников.

«По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, среди сотрудников администрации Тобольского района зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, организовано медицинское наблюдение за контактными», — сообщили в оперштабе. Как сообщают инсайдеры агентства в региональном правительстве, коронавирус выявили у сотрудницы отдела ЖКХ, строительства и архитектуры. На самоизоляцию отправлена ее коллега, работавшая с ней в одном кабинете.

Как утверждают источники, пока никакой санитарной обработки в администрации района не проводилось. «Заболевшая ходила на работу вплоть до того момента, как у нее подтвердили коронавирус. При этом до данного момента никакого особого режима местные чиновники особо не соблюдали — в масках ходили очень редко, поэтому они опасаются вспышки. Сейчас всех обязали надевать маски, на входе измеряют температуру», — отмечает инсайдер агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске зафиксирована крупная вспышка коронавируса в одной из строительных компаний города — выявлено 57 случаев заражения. В Тюменской области зафиксировано 5 очагов коронавируса.