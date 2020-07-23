Пациентов с коронавирусом каждый день все больше Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 249 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что больше показателя за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 18 733 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. За сутки зарегистрировано три случая гибели пациентов от коронавируса (всего же от COVID погибло 213 свердловчан).

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Тугулымского и Шалинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Число новых случаев заболевания COVID в регионе растет уже несколько дней подряд: 21 июля было зафиксировано 227 заболевших, 22 июля — 234, сегодня — 249. Коэффициент распространения инфекции (Rt) при этом остается на уровне 0,8 благодаря низким цифрам на фоне показателей середины июля, когда регистрировались почти рекордные данные (16 июля — 349 заболевших, 17-го числа — 301). При сохранении текущего уровня заболеваемости коэффициент Rt будет оставаться в пределах единицы (это значит, что заболеваемость не растет, но и не падает).

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Состояние 189 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 155 лежат в реанимации, в том числе 66 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 726 больного — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписан 444 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 13365 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 22 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (11734), затем в Нижнем Тагиле (994), Первоуральске (362), Верхней Пышме (460), Березовском (372) Ревде (248), Каменске-Уральском и Каменском районе (224), Нижнесергинском районе (212), Невьянске (209), Реже (включая район — 186), Полевском (167), Красноуфимске (с учетом района — 152), Краснотурьинске (151), Асбесте (147), Серове (137), Артемовском (134), Белоярском районе (129), Ирбите (включая район — 124), Камышлове (вместе с районом — 119), Кировграде (115), Среднеуральске (114), Арамили (113), Сысерти (112), Туринске (95), Верхотурье (86), Кушве (81), Алапаевске (в т. ч. район — 78), Горноуральском городском округе (71), Дегтярске и Талицком районе (66), Североуральске (61).

Пятьдесят девять случаев заболевания выявлено в Сухом Логу, 57 — в Богдановиче, 53 — в Верхней Салде, 43 — в Красноуральске, 41 — в Тавде, 38 — в Артинском районе, 36 — в Ачите, 35 — в Шале, 31 — в Верхнем Дуброво, 30 — в Нижней Салде, 29 — в Верхнем Тагиле, 28 — в Нижней Туре, по 26 — в Пышминском и Слободо-Туринском районах, 25 -в Бисерти, 24 — в Качканаре, по 21 -в Ивделе и Тугулыме, 18 — в Верхней Туре, по 17 — в Карпинске и Новой Ляле, 12 — в Староуткинске, 10 — в Байкалово, по девять — в поселках Верхнейвинский, Сосьва и Уральский, 7 — в Волчанске, по шесть — в поселке Малышева и Рефтинском, два — в Гарях, один — в Пелыме.

При сохранении текущего уровня заболеваемости коэффициент распространения инфекции будет близок к 1.0 Инфографика: URA.RU