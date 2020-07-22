В регионе за сутки выписали 425 пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 18 484 инфицированных. Об этом URA.RU сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. На 22 июля в регионе зарегистрировано пять новых смертей от коронавируса, всего от инфекции погибли 210 свердловчан.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+143), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского и Сысертского городских округов», — сообщили в региональном оперштабе.

Состояние 177 госпитализированных пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 151 — в реанимации, из них 65 — на искусственной вентиляции легких. У 887 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. Из больниц выписали 425 человек, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 12 921 человек.

Число новых случаев в регионе растет: 21 июля было 227 заболевших. Количество смертей, по сравнению со вчерашним днем, снизилось в два раза. Свердловская область занимает второе место в России по ежедневному приросту числа зараженных.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19. На ней — число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 21 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (11591). Новые случаи выявлены и в других муниципалитетах региона: в Нижнем Тагиле (978), Первоуральске (455), Верхней Пышме (454), Березовском (371) Ревде (248), Каменске-Уральском и Каменском районе (223), Невьянске (209), Нижнесергинском районе (205), Реже (включая район — 186), Полевском (164), Красноуфимске (с учетом района — 151), Краснотурьинске (151), Асбесте (144), Серове (135), Артемовском (134), Белоярском районе (127), Ирбите (в т. ч. район — 120), Камышловском районе (119), Среднеуральске (113), Кировграде (111), Арамили (109), Сысерти (107), Туринске (95), Верхотурье (86), Алапаевске (включая район — 78), а также Кушве (77), Горноуральском городском округе (70) и Талицком районе (66), Дегтярске (65), Североуральске (61), Богдановиче (57), Сухом Логу (57), Верхней Салде (50), Красноуральске (42).

В Тавде выявлен 41 случай заболевания, в Артинском районе — 37, в Ачите — 36, по 35— в ЗАТО Свободный и Шале, 31— в Верхнем Дуброво, 30— в Нижней Салде, 29 — в Верхнем Тагиле, 26— в Пышминском районе, 25 — в Бисерти и Нижней Туре, 24 — в Качканаре, 22 — в Слободо-Туринском районе, по 21— в Тугулыме и Ивделе, 18— в Верхней Туре, 17 — в Карпинске и Новой Ляле, 12 — в Староуткинске, 10 — в Байкалово, по девять — в поселке Уральский и Верх-Нейвинском, семь — Волчанске, шесть — в Рефтинском и Малышева, пять — в поселке Сосьве, два — в Гарях, один — в Пелыме.