Ранее агентство писало о том, что порнозвезда Лола Тейлор устроила в Екатеринбурге выставку откровенных картин , за которую её хотели наказать депутаты Госдумы. Любовь Бушуева (настоящее имя Тейлор) родилась в Ишиме Тюменской области. Из-за своей профессии она боится возвращаться в родной город .

Получить оперативный комментарий Аршавина URA.RU не удалось: на его телефоны, указанные в открытых источниках, никто не ответил.

Она заявила, что Аршавин с друзьями якобы предлагал ей заняться групповым сексом, на что Тейлор сначала согласилась, но в последний момент передумала. Тюменская порнозвезда пояснила, что изменила свое решение после того, как экс-футболист сборной России отказал ей в совместном селфи.

«Аршавин меня не вдохновляет, зачем я буду его рисовать? Он не достоин моей кисти. Для меня картины — это нечто большее. И он в это большее не вписывается», — отметила Тейлор.

Тюменская порнозвезда-художница Лола Тейлор (Любовь Бушуева) отказалась рисовать портрет экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина. Об этом она рассказала URA.RU. Тейлор заявила о том, что познакомилась со спортсменом в июне на отдыхе в Геленджике.

Лола Тейлор познакомилась с Андреем Аршавиным в Геленджике Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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