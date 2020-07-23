В Кремле не знают, когда откроют границы

Контакты по открытию границ идут, но решений пока нет, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решений по открытию границ России еще нет, однако контакты с другими странами идут. Об этом во время конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не слышал заявлений на этот счет. Правительство и штаб (по борьбе коронавирусом — прим.ред.) занимается контактами с другими государствами», — сказал Песков журналистам. Он добавил, что решение по открытию границ будет осуществляться на основе взаимности.

Ранее сообщалось, что восемь стран, относящихся к популярным у путешественников направлениям, готовы принять туристов из РФ после открытия границ. Речь идет о Турции, Египте, Хорватии, Кубе и ряде других государств, передает RT. А по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко самой безопасной страной для путешествий в период пандемии коронавируса считается Китай.