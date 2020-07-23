Мэр из ХМАО подал в суд из-за того, что его назвали жуликом

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уже не в первый раз пытается наказать своих обидчиков Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подал в суд на лидера регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадима Абдуррахманова из-за того, что оппозиционер назвал чиновника жуликом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Весной 2019 года Трубецкой и глава Лянтора Сергей Махиня публично высказали друг другу претензии из-за ситуации с уборкой снега в городе. Абдуррахманов записал видеообращение и разместил его в соцсетях, где назвал обоих чиновников жуликами. А глава Сургутского района оскорбился по этому поводу, написал жалобу в городскую прокуратуру. Там нарушений законодательства не усмотрели, но Трубецкой не успокоился и подал в суд», — прокомментировал инсайдер.

В картотеке дел сургутского городского суда указано, что заседание суда должно было состояться 15 июля. Начальник пресс-службы администрации Сургутского района Любовь Иванцова заявила, что оно было отложено из-за неявки ответчика. «Оскорбительные высказывания со стороны Абдуррахманова уже подтвердила лингвистическая экспертиза. Цель иска признать сведения не соответствующими действительности и опровергнуть оскорбительную информацию», — прокомментировала Иванцова.

Сам Абдуррахманов в разговоре с URA.RU заявил, что его на судебное заседание не приглашали. «Я высказал свое мнение. Думаю, что это дело тянется, чтобы оказать на меня давление, особенно во время выборов (Абдуррахманов выдвинулся на пост главы поселка Лямина, который находится на территории Сургутского района — прим. ред.)», — считает Абдуррахманов.

Ранее URA.RU сообщало, что Трубецкой пожаловался в районную прокуратуру на другое видео с его участием, размещенное в соцсетях. Он также считает, что ролик порочит его деловую репутацию, хотя в нем лишь использована его фотография.