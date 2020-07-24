Силовики считают, что глава поселения не имела права помогать местным жителям в поставке дров для отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу сельского поселения Зайцева Речка (Нижневартовский район) Светлану Субботину подозревают в превышении полномочий. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказала сама Субботина.

«Меня обвиняют в том, по сути, что я провела работу так, чтобы людям было чем топить зимой дома, то есть покупать дрова для отопления. Правоохранители считают, что делать я этого не имела права и подозревают меня в том, что между мной и предпринимателем Захаровым (владельцем местной пилорамы Александром Захаровым — ред.) был некий коммерческий сговор», — добавила Субботина.

По мнению силовиков (это следует из постановлении о возбуждении уголовного дела), по указанию Субботиной была оформлена заявка на выделение лесных насаждений для обеспечения древесиной муниципальных нужд. При этом Субботина якобы знала, что сельское поселение в древесине не нуждается.

«Как это понять, что мы не нуждаемся? У нас десятки домой отапливается дровами и где их брать жителям? Или мы должны через город и платную переправу завозить дрова?» — задается вопросом Субботина, уточняя, что подобные закупки в Зайцевой Речке проводились неоднократно.

У жителей ХМАО есть две возможности законно получить дрова для отопления: самим рубить лес далеко от дома, либо там, где был пожар или покупать его у предпринимателей. Но и последним требуется разрешение. Участок для заготовки леса определяют региональные власти, а главы поселений, собрав заявки жителей, направляют письма в администрацию района. Оттуда, в свою очередь, передаются все документы в департамент недропользования ХМАО, а там уже запускают аукцион. Заявившийся участник выигрывает его и продает дрова местным жителям. Эта система привычная для селян, и, по их мнению, избавляет от самостоятельного сбора документов на вырубку леса и поисков того, кто эти дрова им нарубит.

«Но по мнению следователя, я превысила служебные полномочия, что привело к необоснованному предоставлению предпринимателю Захарову древесины в объеме 1 868 кубометров, которая якобы не была использована для удовлетворения муниципальных нужд», — заключает Субботина.

Ранее URA.RU писало, что в администрации Нижневартовского района прошли обыски. Следователи проверяли документы, связанные как раз с этой закупкой и аналогичной для Новоаганска. Инсайдер URA.RU не исключает, что инициатором проверки и являются политические конкуренты главы района Бориса Саломатина.