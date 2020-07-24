Пермский классический университет повысил плату за обучение

Учиться в Пермском классическом университете станет дороже Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский госуниверситет (ПГНИУ) повысил плату за обучение на 2020-21 учебный год. Это коснулось всех направлений обучения, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

Так, стоимость обучения на направлении «Реклама и связи с общественностью» подорожало за год на 6200 рублей до 129,9 тыс. рублей за год обучения. Направление «Нанотехнологии и микросистемная техника» подорожало на 8700 рублей до 182,8 тыс. рублей.

Самым дорогим направлением в текущем учебном году станет «Дизайн», где за первый год обучения студентам придется заплатить 254 тыс. рублей. Самая низкая стоимость обучения на направлении «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» — 123,7 тыс. рублей в год

URA.RU также рассказывало, что ПГНИУ вошел в рейтинг лучших вузов планеты по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Наряду с уральскими вузами, пермский университет оказался в группе 801-1000.