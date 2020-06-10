Уральские университеты вошли в рейтинг лучших вузов мира

УрФУ стал лидером в рейтинге среди уральских вузов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сразу несколько уральских университетов попали в рейтинг лучших вузов планеты, который подготовлен британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Это следует из опубликованного в среду исследования QS World University Rankings 2021.

Наиболее высокие позиции в списке — у Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Он поднялся на десять позиций и занял 74-ю строчку. Всего в рейтинг вошли 28 российских учебных заведений, четыре из которых вошли в топ-250. Помимо МГУ, это Санкт-Петербургский государственный университет (225-е место), Новосибирский государственный университет (228) и Томский государственный университет (250).

Что касается уральских вузов, в рейтинг попали Уральский федеральный университет (331), Южно-Уральский государственный университет и Пермский государственный университет (оказались в группе 801-1000).

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