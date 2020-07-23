В среднем топливо подорожало на 7 копеек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Стоимость бензина в России выросла на семь копеек в период с 13 по 19 июля. Сейчас средние цены на топливо составляют 45,54 рубля за литр.

Бензин марки АИ-92 подорожал на пять копеек — до 43,02 рубля за литр. Цена на топливо АИ-95 выросла на восемь копеек — до 46,69 рубля за литр, АИ-98 — на 10 копеек, до 52,64 рубля за литр. При этом дизельное топливо подешевело на одну копейку — до 48,01 рубля за литр, приводит ТАСС данные Росстата.

Наиболее заметный рост цен эксперты зафиксировали в Салехарде — в столице Ямала автомобильное топливо подорожало на 1,7%. Далее идет Тюмень — подорожание на 1,1%. Снижение цен на бензин наблюдалось в Севастополе (-0,9%), Симферополе (-0,5%) и Петрозаводске (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2% и 0,1% соответственно.