США требуют от ГАЗа финансовых отчетов и отстранения Дерипаски

США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США потребовало от группы ГАЗ предоставлять отчетность раз в квартал, а также отстранить бизнесмена Олега Дерипаску от принятия решений. Только при соблюдении этих условий компания сможет продолжить работу с поставщиками и контрагентами.

В апреле 2018 года, напомним, ГАЗ вместе с другими крупными активами Олега Дерипаски была внесена в санкционный список Министерства финансов США. Банки, поставщики и другие контрагенты компании с того момента рискуют попасть под вторичные санкции при работе с фигурантами этого списка. Для ГАЗа власти США выпускают краткосрочные лицензии, разрешающие работы с группой по заключенным контрактам.

Срок последней лицензии истек 22 июля, новая предоставлена до 22 января 2021 года. Вот только теперь по новым требованиям российская компания обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров. «Кроме того, ГАЗ должен будет каждый месяц подтверждать, что не действует от имени Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки. Но при этом в разъяснениях ведомства говорится, что за принятие решений по деятельности ГАЗа будет отвечать ее совет директоров и „акционеры“», — пишет РБК со ссылкой на документ. Издание направило запрос в американское министерство, а представитель ГАЗа отказался от комментариев.

Бывший старший советник санкционного ведомства Минфина США (OFAC) Брайан О’Тул увидел в таком решении предпосылку к снятию санкций с ГАЗа в обмен на «готовящееся прекращение контроля или влияния со стороны Дерипаски». С другой стороны, по словам собеседника издания, новые требования со стороны американских властей могут подразумевать, что российский бизнесмен не может полностью отказаться от контроля над своим активом, поэтому решение Минфина — «наилучшее из возможных».