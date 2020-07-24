Ранее, как напоминает RT , Владимир Зеленский сказал, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить. Заявление прозвучало во время визита в Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Представитель министерства добавила, что ведомство готово оказать помощь украинскому лидеру в этом «сложнейшем вопросе» и расшифровать, что написано в минских соглашениях. На вопрос Соловьева, почему этот небольшой документ требует расшифровки, Захарова ответила: «Они же дети». После этого оба собеседника рассмеялись.

«Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый», — иронизировала Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за эфире youtube-канала «Соловьев LIVE». Причиной стала просьба главы государства «расшифровать каждый пункт минских соглашений».

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