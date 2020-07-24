Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за эфире youtube-канала «Соловьев LIVE». Причиной стала просьба главы государства «расшифровать каждый пункт минских соглашений».
«Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность. Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый», — иронизировала Захарова.
Представитель министерства добавила, что ведомство готово оказать помощь украинскому лидеру в этом «сложнейшем вопросе» и расшифровать, что написано в минских соглашениях. На вопрос Соловьева, почему этот небольшой документ требует расшифровки, Захарова ответила: «Они же дети». После этого оба собеседника рассмеялись.
Ранее, как напоминает RT, Владимир Зеленский сказал, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить. Заявление прозвучало во время визита в Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.