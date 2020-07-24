Россияне заявили о проблемах при покупке лекарств

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатное получение лекарств. Он должен заработать с 1 сентября, передает RT .

Чтобы улучшить ситуацию в области, нужно решить проблемы с поставками в Россию фармацевтических субстанций, которые поступают в основном из Китая и Индии, и наладить координацию между врачами и аптеками, считает член ученого совета НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко, бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова.

Самые большие сложности наблюдаются с психотропными и противоэпилептическими препаратами. Согласно опросу ревматологической ассоциации «Надежда», примерно 20% пациентов с ревматическими заболеваниями прекратили принимать лекарства из-за отсутствия их в аптеках. Еще 6% не пьют лекарства из-за нехватки денег.

Специалисты опросили 1157 пациентов с целью определить отношение граждан к системе лекарственного обеспечения в России. «Число пациентов, испытывающих сложности с приобретением медикаментов, за год снизилось почти вдвое и составило 23%», — пишут «Известия». Около трети россиян приходилось сталкиваться с некачественными лекарствами — об этом заявило 34% респондентов.

Около 23% жителей РФ не могут обеспечить себя лекарствами из-за нехватки денег и препаратов на рынке. Об этом сообщается в исследовании Национального НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко и межотраслевого объединения «Фармпробег».

Почти треть россиян не может обеспечить себя лекарствами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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