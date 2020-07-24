Политолог предсказал массовые беспорядки на Украине

Ранее экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о скором распаде страны. Позднее политолог Андрей Окара заявил , что такой вариант действительно нельзя исключать.

За последние дни на Украине произошли две террористические атаки. 21 июля в Луцке дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош захватил автобус с 13 заложниками и удерживал их почти 12 часов. При себе у него были оружие и взрывчатка, однако он сам сдался полиции, а заложники были освобождены, напоминает телеканал 360 . 23 июля в Полтаве при попытке задержания мужчина взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Позднее он освободил заложника и убежал в лес, передает RT .

«Остается месяц-два, чтобы правоохранительная система показала, что она умеет работать против беспредела радикальных организаций. Если она этого не покажет, нам всем мало не покажется», — приводят его слова «Известия». Ситуация будет становиться все более напряженной из-за приближения на Украине выборов, добавил политолог.

Осенью на Украине могут случиться массовые протесты из-за работы правоохранительной системы. С таким мнением выступил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

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