Новым руководителем стал менеджер, ранее руководивший другим медиаходлингом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Окружную телерадиокомпанию «Югра» возглавил Алексей Елизаров. До сегодняшнего дня он руководил издательским домом «Новости Югры», но на заседании регионального правительства его кандидатуру утвердили в качестве нового руководителя ОТРК «Югра». Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Перед вступлением в должность Елизаров прошел процедуру отбора для включения в резерв управленческих кадров для замещения должности директора ОТРК „Югра“, одно из условий которого — представить конкурсной комиссии концепцию развития учреждения», — добавили в депсвязей.

На заседании правительства Елизаров рассказал, что приоритетом в своей работе он считает расширение аудитории медиаресурсов ОТРК «Югра» и повышение качества производимого контента. «Детальный план развития будет сформирован и представлен исходя из оценки потенциала учреждения и реального положения дел», — заявил Елизаров.

Медиаменеджер с 2017 года руководил АО «Издательский дом «Новости Югры», держа под контролем 9 СМИ. В их числе газеты «Новости Югры» и «Местное время», «Аргументы и факты — Югра», «Сургутская трибуна», а также руководил работой типографий в Ханты-Мансийске, Сургуте и Советском. При этом Елизаров всего за два года вывел холдинг из разряда должников — по итогам прошлого года прибыль издательского дома составила более 10 млн рублей. Елизаров приступит к работе 31 июля.

Ранее URA.RU писало, что Елизаров — самая вероятная кандидатура на пост нового директора ОТРК «Югры». Именно его фамилию называли инсайдеры агентства, после того, как стало известно, что Валерий Раевский не сохранит должность директора окружного телеканала, одной из задач которого является распространение официальной позиции региональных органов власти по всему ХМАО.