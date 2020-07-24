В России свыше 800 тысяч больных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 5 811 новых случаев заражения коронавирусом — всего 800 849 зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 444 человек, скончались 154. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+645), на втором месте Свердловская область (+248), на третьем ХМАО (+196).
Среди регионов УрФО статистика по заболеваемости коронавирусом следующая: ЯНАО (+158), ХМАО (+196) Свердловская область (+248), Челябинская область (+121), Тюменская область (+100), Пермский край (+71), Курганская область (+43).
Всего на сегодняшний день в России подтверждено 800 849 случаев заражения COVID-19. Согласно официальным данным, скончались 13 046, выздоровело 588 774 россиян.
Ранее в Центре эпидемиологии имени Гамалеи объяснили высокую скорость создания российской вакцины от коронавируса, передает «Национальная служба новостей». По их данным, на разработку прививки ушло 14 дней. При создании вакцины ученые учли результаты, полученные в ходе разработки лекарства от похожего вируса — респираторного синдрома MERS, напоминает портал «Дни.ру».