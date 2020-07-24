В России свыше 800 тысяч больных коронавирусом

Ранее в Центре эпидемиологии имени Гамалеи объяснили высокую скорость создания российской вакцины от коронавируса, передает « Национальная служба новостей ». По их данным, на разработку прививки ушло 14 дней. При создании вакцины ученые учли результаты, полученные в ходе разработки лекарства от похожего вируса — респираторного синдрома MERS, напоминает портал « Дни.ру ».

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 800 849 случаев заражения COVID-19. Согласно официальным данным, скончались 13 046, выздоровело 588 774 россиян.

«За последние сутки в России выявлено 5 811 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, вылечились за последние сутки 8 444 человек, скончались 154. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+645), на втором месте Свердловская область (+248), на третьем ХМАО (+196).

За прошедшие сутки в России выявлено 5 811 новых случаев заражения коронавирусом — всего 800 849 зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В России ЧИСЛО погибли от коронавируса за сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

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