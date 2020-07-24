Испания готова принять туристов из России через месяц

Ранее стало известно, что россиянам будут возвращать часть расходов на отдых в своей стране . Государство будет возмещать от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура, передает телеканал 360 .

Российские туристы в Барселоне занимают третье место по показателю расходов на одного посетителя после США и Китая. Поэтому город, в котором за последние два месяца не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди туристов, крайне заинтересован в возобновлении потока туристов из РФ, заключил Марсе.

«Думаю, что с сентября — октября начнем нормализовать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян», — заявил он ТАСС. Он отметил, что ситуация в туротрасли начнет восстанавливаться, если в Европе не случиться повторной вспышки коронавируса.

Барселона надеется начать принимать российских туристов в сентябре — октябре этого года. Об этом заявил советник по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

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