23 июля 2020

Испания готова принять туристов из России через месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Барселона хочет принять туристов в сентябре—октябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Барселона надеется начать принимать российских туристов в сентябре — октябре этого года. Об этом заявил советник по туризму и творческим промыслам мэрии каталонской столицы Шавьер Марсе.

«Думаю, что с сентября — октября начнем нормализовать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян», — заявил он ТАСС. Он отметил, что ситуация в туротрасли начнет восстанавливаться, если в Европе не случиться повторной вспышки коронавируса.

Российские туристы в Барселоне занимают третье место по показателю расходов на одного посетителя после США и Китая. Поэтому город, в котором за последние два месяца не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом среди туристов, крайне заинтересован в возобновлении потока туристов из РФ, заключил Марсе.

Ранее стало известно, что россиянам будут возвращать часть расходов на отдых в своей стране. Государство будет возмещать от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура, передает телеканал 360.

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Общество Путешествия

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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