Инсайдеры не исключают, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Окружной следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя директора промышленности ХМАО Андрея Шиповалова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Дело возбуждено по части пятой 290 статьи УК РФ — „получение взятки“. Речь идет либо о крупном размере, либо о группе лиц по предварительному сговору», — заявил инсайдер. Он также добавил, что по версии следствия, чиновник собирался оказать помощь предпринимателю в получении субсидии из регионального бюджета.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО отказались комментировать эту информацию. В окружное правительство был отправлен официальный запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за последнее время случилось несколько громких коррупционных скандалов. В июле полиция провела обыски в шахматной федерации Югры и возбудила уголовное дело против ее исполнительного директора Натальи Залевской по статье мошенничество. А весной был помещен под домашний арест руководитель федерации баскетбола Ханты-Мансийска и ряда НКО Владислав Чернов за махинации с бюджетными деньгами.