Марина Влади рассказала, почему Высоцкий мог жить только в России

Владимиру Высоцкому ничто не мешало уехать из страны Фото: Метелица Сергей/ТАСС © URA.RU

Советский актер и бард Владимир Высоцкий никогда не думал о переезде в другую страну. Об этом рассказала его вдова, актриса Марина Влади.

«За прожитые нами вместе годы Володя, конечно, мог бы перебраться в мой дом [в Париже]. Этому ничто не мешало. Но он никогда об этом не думал. Его язык, душа, поклонники были русскими», — сказала Влади в интервью «Известиям». Она добавила, что Высоцкий знал, что его любят в России, и он бы не смог жить без своей публики.

По словам Влади, Высоцкий был добрым, щедрым и бесшабашным. Она отметила, что поэт никогда себя не жалел и «буквально сжигал свою жизнь, как сумасшедший».

Владимир Высоцкий — советский поэт, актер театра и кино, автор и исполнитель песен. Он обладал уникальным тембром голоса. При жизни песни Высоцкого не получили в СССР официального признания, однако были любимы людьми. Его последней женой была французская актриса русского происхождения Марина Влади. 25 июля исполнится 40 лет со дня смерти Высоцкого.