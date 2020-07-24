В эпицентре коронавируса в ЯНАО произошла новая вспышка

На Ямале зафиксировано 10,1 тысячи случаев коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус подтвердили у 158 человек. Из них сразу 60 — в Новом Уренгое, который является главным очагом инфекции в регионе. Об этом сообщил ямальский оперативный штаб по борьбе с COVID.

«24 июля в ЯНАО выявлено 158 новых случаев заболевания COVID-19. 130 новых случаев в населенных пунктах. Новый Уренгой — 60», — говорится в сообщении оперштаба. Общее число подтвержденных эпизодов в газовой столице теперь достигает 3277 за весь период. Таким образом, в Новом Уренгое был зафиксирован каждый третий (32%) пациент на Ямале.

Остальные населенные пункты ЯНАО показали небольшой рост числа зараженных. В Салехарде заразились три человека, в Ноябрьске — девять, в Губкинском — пять. В Муравленко коронавирус подтвердили у 16 горожан, в Надыме заболели 10 пациентов, в Тарко-Сале инфекция у семи жителей. Продолжают находить зараженных в селе Самбург: там один новый случай, всего их теперь три. Общее число инфицированных выросло до 10 159 человек.

В предыдущие дни в Новом Уренгое, который в течение нескольких месяцев лидировал по ежесуточному приросту больных, ситуация с инфекцией успокоилась. Город даже перестал показывать самые высокие результаты в ЯНАО. 23 июля Новый Уренгой пропустил вперед Ноябрьск (39 пациентов против 32), а 22 июля — Муравленко (45 против 32). Из-за этого власти начали официально говорить о том, что обстановка в городе выровнялась и стала «заметно стабильной».

Впервые за четыре дня в ЯНАО обошлось без летальных исходов. С 21 июля каждый день умирали пациенты с коронавирусом, за три дня скончались 10 человек. Сейчас госпитализированы 725 ямальцев, восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Полностью выздоровели от инфекции 5674 пациента.

На сегодняшний день нет предпосылок для снятия карантина в ЯНАО. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе равен 1,01. Из-за этого ямальские власти пока не могут перейти ко второму этапу снятия карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.