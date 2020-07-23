В ЯНАО вернулся тренд на высокую смертность COVID-пациентов

Общее число случаев коронавируса на Ямале превысило 10 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил местный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Больные вирусом ямальцы умирают третий день подряд, за короткий период скончались 10 пациентов.

«За прошедшие сутки скончалось двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Оба в больнице Ноябрьска. Среди них молодая женщина 42-х лет и 61-летний мужчина», — рассказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова. По ее данным, болезнь мужчины осложнилась из-за тяжелых сопутствующих заболеваний. Ни лекарства, ни интенсивная терапия не принесли результата, врачам не удалось спасти пациентов. Общее число жертв коронавируса на Ямале выросло до 70.

Помимо этого, за последние сутки в ЯНАО заболели 170 человек. Больше всего случаев выявлено Ноябрьске, там заразились 39 горожан. Чуть меньше, 32 человека, подхватили вирус в Новом Уренгое. В Салехарде известно о шести новых пациентах, в Губкинском — о восьми, в Тарко-Сале — о семи. 56 случаев обнаружено среди вахтовиков.

Общее число инфицированных в ЯНАО преодолело новую отметку и теперь составляет 10 001 случай. Госпитализированы 763 человека, семь из них находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. «Можем констатировать — количество выздоровевших вновь превысило число заболевших. И это очень хороший результат. Благодаря ямальским медикам за весь период удалось поправиться более 5 тысячам человек», — заявила Бучкова. За последние сутки вылечились 274 человека, всего здоровыми считаются 5205 ямальцев.

Смерти пациентов с COVID-19 продолжаются в ЯНАО третий день подряд. 22 июля власти объявили, что от осложнений скончались четыре человека, за день до этого было столько же. Последний раз такая статистика фиксировалась с 9 по 11 июля, когда за три дня умерли девять ямальцев.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО равен 1,01. Из-за этого власти округа пока не могут перейти ко второму этапу снятия карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для этого коэффициент должен быть не выше 0,8 в течение четырех дней. Карантин на Ямале продлен до 15 августа.