Forbes: кто из российских миллиардеров стал богаче в пандемию

Ранее Forbes назвал самые защищенные от коронавируса страны. Таковыми оказались Швейцария, Германия и Израиль, передает агентство Nation News .

Среди уральских бизнесменов в рейтинге оказался генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. За время пандемии он смог увеличить свое состояние на 51%, подняв его с 1,3 до 1,97 млрд долларов.

Состояние Богуславского увеличилось за счет роста акций компании DataDog, которые приумножились почти в три раза. «Состояние Богуславского, которому принадлежит 8,2% акций [увеличилось] на 88% — с 1,5 до 2,8 млрд долларов», — пишет Forbes. На втором месте по росту состояния в пандемию оказалась семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова — на 86% (с 10 до 18,6 млрд долларов). Замыкает тройку лидеров сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, увеличив состояние на 75% (с 1,2 до 2,1 млрд долларов). В издании отметили, что с начала пандемии года прирост совокупного богатства резидентов российского списка Forbes составил 70,73 млрд долларов.

Российский миллиардер, инвестор Леонид Богуславский за время пандемии коронавируса увеличил свое состояние на 88%. С 18 марта по 20 июля бизнесмен заработал почти 1,5 млрда долларов.

С начала пандемии герои российского списка Forbes разбогатели 70,73 млрд долларов Фото: Александр Константинов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно