Медики в городских округах могут не справиться с ростом больных Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области число новых заболевших за пределами областного центра впервые превысило число заболевших в Екатеринбурге. Об этом свидетельствуют данные регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно официальным данным, на 24 июля в Свердловской области выявлено новых 248 случаев заболевания коронавирусом. Из них у жителей Екатеринбурга — 118. Таким образом, 130 заболевших — за пределами столицы региона. Такая ситуация — несмотря на то, что прирост больных в городских округам Свердловской области, неравномерен — складывается впервые.

При этом медучреждения области не всегда готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим. Так, мэр Тавды Виктор Лачимов назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом катастрофической. Он уверен, что заболевших в округе больше, чем официально выявленных (92 человека).

Оперативно уточнить в региональном штабе по борьбе с коронавирусом актуальное число мест для лечения коронавируса в больницах за пределами Екатеринбурга не удалось, ответ на запрос агентства не поступил на момент публикации. Ранее СМИ сообщали, что 7 из 11 медучреждений для тяжелых пациентов находятся в столице региона, для больных средней тяжести в Екатеринбурге 10 больниц, 9 — на территории области.