В Челябинской области меняют схему выборов в заксобрание

Сергей Обертас: «Мы готовы к трехдневному голосованию» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В избирательной комиссии Челябинской готовы к тому, чтобы выборы в законодательное собрание региона прошли с 11 по 13 сентября. Об этом URA.RU сообщил председатель облизбирком Сергей Обертас. Решение о трехдневном голосовании в регионе принято на заседании ЦИК РФ 24 июля.

«Мы ждем официального решения ЦИК о голосовании с 11 по 13 сентября, — сообщил Обертас. — Как только получим, выполним все указания». Как напомнил председатель облизбиркома, практика, когда процедура длится несколько дней, использовалась на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Изначально предполагалось, что трехдневный формат голосования введут в качестве эксперимента в нескольких регионах. Но позже было принято решение ввести такой формат по всей России, где 13 сентября должны состояться выборы. Пока речь идет только о выборах регионального уровня. В Челябинской области 13 сентября предстоит избрать органы местного самоуправления во всех городах и районах, за исключением Челябинска и Трехгорного. По данным URA.RU, будет принято отдельное положение по муниципальным выборам.

В сентябре жителям области предстоит избрать 60 депутатов заксобрания. Из них половину по партийным спискам. К голосованию допущены такие партии как «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».