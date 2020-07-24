Миасс сохраняет статус самого проблемного города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Кризис власти в Миассе

В городах и районах Челябинской области заканчивается регистрация кандидатов в органы местного самоуправления. Самая высокая конкуренция за мандат депутата местного собрания оказалась в Миассе, где на 25 мест подано 194 заявления, почти восемь человек на одно депутатское кресло.

«В систему ГАС „Выборы“ пока внесено 183 фамилии, но заявлений 194», — пояснил источник URA.RU в Миассе. В соседнем Златоусте на 25 мест подано 123 заявления. В Чебаркульском районе — 65 заявлений на 25 мест. Миасс изначально считался одним из самых проблемных для политблока губернатора Алексея Текслера.

В Миассе начали использовать схему двойников. В округе №1 против депутата, экс-главы города Игоря Вячеславовича Войнова, который баллотируется при поддержке «Единой России», выдвинулся самовыдвиженцем Игорь Владиславович Войнов. Против депутата Фатиха Мамлеева выдвинулся его полный тезка, совпадает даже отчество, из Копейска.

Депутат Мамлеев считается одним из самых конфликтных, его даже лишали слова до истечения полномочий. Прокуратура требовала, чтобы он сдал мандат, так как он указал неверные сведения в декларации, но собрание отказалось лишать Мамлеева полномочий. Безработный двойник Мамелеева из Копейска имеет пять судимостей, от статьи за хулиганство до статьи за неуплату алиментов. В округе №7 выдвинулись два Александра Селиванова, один из них медик, которого поддерживает Партия пенсионеров, другой — местный рабочий.

В депутаты выдвинулись несколько бывших чиновников. Подал заявление, как самовыдвиженец, по округу №21 бывший вице-мэр, экс-директор миасского МФЦ Валентин Вертипрахов. На округ №4 заявился экс-советник бывшего мэра Геннадия Васькова Тадий Уминский.

Еще одним сюрпризом для властей стало выдвижение в депутаты предпринимателя Владимира Мурашкина. Ранее судимый Мурашкин считается правой рукой криминального авторитета Сергея Чащина, одного из лидеров банды «Турбазовские», отбывающего срок за заказные убийства. Мурашкин был также неофициальным советником экс-мэра Васькова, отбывающего срок за коррупцию. В базе данных ГАС «Выборы» сведения на Мурашкина появятся в самое ближайшее время.

«На выборах в Миассе столкнулось несколько кланов. Одну группу ведет Уминский. Градообразующие предприятия выставили свою группу, почти все они кандидаты от „ЕР“. Есть группа от мелкого и среднего бизнеса, а теперь и „Турбазовские“ обозначились. Борьба кланов всегда была особенностью Миасса», — пояснил URA.RU источник в Миассе.