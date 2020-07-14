Челябинского губернатора ждут проблемы с 25 мэрами

Лето для губернатора Алексея Текслер выдалось жарким и в политическом плане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масштабная муниципальная кампания в Челябинской области станет для команды губернатора Алексея Текслера едва ли не сложнее выборов в Заксобрание. Только за 16 территорий (из 41-й) в резиденции губернатора Алексея Текслера могут быть спокойны. В этом убедилось URA.RU, составив карту конфликтов в муниципалитетах.

Выборы на местах для челябинского губернатора также важны, как голосование в ЗСО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы органов местного самоуправления вместе с выборами в Заксобрание 13 сентября пройдут во всех городских округах и муниципальных районах области за исключением Челябинска и Трехгорного. Итог большей части кампаний непредсказуем, отметил политолог Александр Мельников. Он напомнил, что с 2015 года, согласно реформе местного самоуправления глав выбирают местные депутаты. И хотя чаще всего голосуют за того, кого поддерживает губернатор, случается, что система сдает сбой. Так за пять лет было в Чесменском районе, Копейске и Миассе, когда депутаты отказывались отдавать кресло мэра тому, на кого указали областные власти. «В итоге депутаты поняли, что с ними приходится считаться. Отсюда и конкуренция в территориях, где есть конфликты элит», — поясняет Мельников.

Изучив все муниципальные конфликты, URA.RU поделило города и районы на три зоны. В красную зону — с высокой конфликтностью на выборах — попали десять муниципалитетов. В желтую, где уровень конфликтности средний — 25 территорий. В 16 городах и районах выборы обещают быть спокойными. Ранее подобную карту агентство готовило по выборам в Заксобрание.

Карта конфликтов на челябинских выборах-2020 получается пестрой Инфографика: URA.RU

Войны с главами

В Верхнем Уфалее мэр Вера Ускова находится в состоянии войны с местными элитами. В горсобрание выдвинулся бизнесмен Алан Джиоев, который в свое время сделал все, чтобы Ускова стала главой города, но теперь они враждуют. Кроме того, в городе высок авторитет экс-мэра, почетного гражданина города Юрия Абдурахимова. Вокруг него сформировался клуб, члены которого не попали в список кандидатов в горсобрание от «Единой России». К примеру, выдвинулась Алена Абдурахимова, его родственница, работающая на семейном предприятии «Уралмрамор».

«Главная цель — провести пул депутатов, которая выберет нового главу, — говорит URA.RU источник в Верхнем Уфалее. — Всем понятно, что Ускову область поддерживать не будет, ее еще год назад хотели отправить в отставку».

У Веры Усковой конфликт с элитами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте действующий состав горсобрания был в большинстве своем подконтролен экс-мэру Вячеславу Жилину, выдвинувшемуся в новый состав от партии «За правду!»

«Понятно, что у спикера горсобрания Алексея Карюкова, соратника Жилина, особой приязни к действующему мэру Максиму Пекарскому нет, — говорит URA.RU источник в Златоусте. — С одной стороны у спикера большой соблазн помогать Жилину, с другой, Карюков идет на выборы от „ЕР“ и в партии с него спросят за результат. А конкуренция на выборах в горсобрание Златоуста была всегда очень высокой».

Миасс сохраняет позиции самого проблемного города, где депутаты ссорятся со всеми мэрами. В конце июня группа депутатов потребовала провести очную сессию, на которой глава Георгий Тонких должен был выступать с отчетом. Тонких из-за коронавируса хотел провести сессию в онлайн-режиме, но его противники эту сессию сорвали и отчет не состоялся.

У Григория Тонких самый проблемный город Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Конфликты в Миассе начались после того, как местные градообразующие предприятия перестали участвовать в формировании горсобрания, — напомнил URA.RU источник в Миассе. — Теперь предприятия выставили своих кандидатов при поддержке „ЕР“. Но борьба будет острой. Единороссам противостоит группа депутатов-самовыдвиженцев, чтоб были лояльны к экс-мэру Геннадию Васькову (отбывает срок за коррупцию), вместе с так называемой „группой коммунальщиков“, которой руководит экс-советник Васькова Тадий Уминский».

Еще в четырех территориях, попавших в красную зону, у местных депутатов конфликты с главами. «В Троицке несколько депутатов из-за ссоры с мэром Александром Виноградовым демонстративно вышли из „ЕР“. В Чесменском районе депутаты отказались принимать отчет главы Татьяны Жморщук, — напомнил URA.RU источник в губернаторской резиденции. — А в Агаповском районе у главы Байдавлета Тайбергенова настолько испортились отношения с элитами и депутатами, что целая группа выдвинулась против „ЕР“, чтобы не дать пройти ставленникам главы и не допустить его переизбрания».

Конфликты элит

В Кусинском районе конфликт обострился внутри «ЕР» после того, как руководителя местного исполкома партии Владислава Макеева, занявшего второе место на праймериз в ЗСО, заставили уступить это место более статусным политикам. «Макеев уже подал в отставку с поста исполкома, — напомнил URA.RU источник в Кусе. — Выборами особо заниматься некому».

«В Ашинском районе усилились позиции справедливороссов, которые умеют организовывать протестные акции», — рассказал URA.RU источник в Аше. Кроме того, на выборы в райсобрание баллотируется как самовыдвиженец экс-глава Ашинского района Салават Шафиков, чьи позиции в муниципалитете еще сильны.

Дело Сергея Ковригина усилило конфликты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ситуацию с выборами в Чебаркуле и Карталинском районе повлияли уголовные дела. Дело действующего мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, обвиняемого в получении взятки, слушается в суде. В Карталинском районе осужден за махинации с жильем для детей-сирот Сергей Шулаев.

«И.о. мэра Чебаркуля Светлана Виноградова завела в кандидаты от „ЕР“ бюджетников, чтобы стать мэром. Но эти кандидаты хотят быть депутатами и активности не проявляют, — рассказал URA.RU источник в Чебаркуле. — В результате многие действующие депутаты, представляющие бизнес, остались за бортом и выдвинулись против „ЕР“». «В Карталинском районе все еще сильно влияние экс-главы Шулаева, который поведет против „ЕР“ свой пул», — говорит URA.RU источник в Карталах.

Копейск в декабре 2016 года отметился тем, что горсобрание устроило бунт, отказавшись выбрать мэром кандидата от губернатора. «Там всегда воевали и воюют между собой местные элиты, — отметил в разговоре с URA.RU источник в Копейске. — А главная борьба будет за место спикера. Поэтому и снесли с местного политсовета „ЕР“ Анатолия Вершинина, который рассчитывал после выборов занять пост председателя собрания и вызывал откровенное раздражение. Кроме того, в Копейске очень сильны позиции „Справедливой России“».

Местечковые войны

Сибагатулла Аминов поссорился со спикером райсобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В желтую зону попал Кунашакский район, где глава Сибагатулла Аминов поссорился со спикером райсобрания Алексеем Платоновым. «Этот конфликт скажется на выборах, но не сильно, — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора. — Обычно этот район дает высокий процент за «ЕР».

В Катав-Ивановском районе истекают полномочия действующего главы Евгения Киршина. «Ни для кого не секрет, что после выборов в районе будет смена власти. Киршин уже фактически отошел от дел, районом управляет первый зам Алексей Захаров. Его прочат в новые главы, — рассказал URA.RU источник в Катав-Ивановске. — Если и будут на выборах конфликты, то со стороны тех, кто хочет провести другого главу».

«Такая же ситуация в Красноармейском районе, где истекают полномочия у главы Юрия Сакулина и у него нет шансов на переизбрание. В Нагайбакском районе недавно сменился глава и у нового руководителя Ивана Сурменева мало опыта. В Брединском районе могут быть проблемы из-за того, что свой пул ведет экс-глава Павел Аверьянов, у которого личный конфликт с главой Сергеем Воробьевым», — рассказал URA.RU источник в резиденции губернатора.

Самые спокойные территории

Традиционно мирные выборы ожидаются в Магнитогорске, где в политическом процессе задействован ММК. Уже на стадии выдвижения обычно известно, какую квоту получит местная условная оппозиция. В Пластовском районе тон задает ГК «Южуралзолото» и высок авторитет главы Александра Неклюдова.

В Карабаше и Кыштыме, в Варненском районе процесс контролирует РМК. В Увельском и Верхнеуральском районах,, а также в Южноуральске всегда сильны позиции «ЕР».

«Для губернатора Алексея Текслера результаты „ЕР“ на местных выборах также важны, как результаты партии на выборах в ЗСО. И не только потому, что он возглавил партийные списки в Заксобрание, — пояснил URA.RU источник в политблоке правительства. — Главы лично участвовали в формировании списков кандидатов от „ЕР“ и теперь итоги выборов еще и их личная ответственность. Если жители выберут конфликтные к местной власти собрания, то это и оценка мэра, которая даст повод для кадровых решений».