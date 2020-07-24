Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Хабаровск должен вновь стать столицей Дальневосточного федерального округа. По его мнению, Владивосток слишком далеко от центра округа.
«Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле», — написал политик в своем telegram-канале. Также Жириновский призвал объединить все 13 регионов восточной части России в один. А управлять новым субъектом РФ должен не губернатор, а начальник Дальнего Востока. Как напоминает RT, Хабаровск утратил статус столицы Дальнего Востока в 2018 году.
Это не первое громкое заявление Жириновского, сделанное за последние дни. Ранее он пообещал выдвинуть врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в президенты. Также лидер ЛДПР сказал, что встанет на колени перед жителями региона, которые выходят на митинги в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. А в начале месяца политик и вовсе грозился сложить полномочия в знак протеста на фоне задержания Фургала, подозреваемого в организации убийств, пишет агентство Nation News.