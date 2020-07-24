Жириновский заявил, что выдвинет Дегтярева в президенты

20 июля президент России Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву занять пост врио губернатора Хабаровского края, передает агентство Nation News . Место стало вакантным после ареста экс-главы региона Сергея Фургала по подозрению в организации убийств в 2004 и 2005 годах, пишет RT . За первые дни работы Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Однако выходить к митингующим он не намерен, уточняет « Национальная служба новостей ».

Жириновский обратил внимание, что на каждые президентские выборы будут выдвигаться разные люди. По его словам, партия выступает за то, чтобы один человек мог занимать пост президента только один раз.

«Ни одна другая партия не способна прогнозировать свою кадровую политику на 30 лет вперед. Мы — можем и уже сейчас готовы сообщить свои планы», — написал Жириновский. В планах ЛДПР на президентские выборы 2024 года выдвинуть губернатора Смоленской области Алексея Островского, в 2030-м — Дегтярева, в 2036-м — замруководителя Рособрнадзора Бориса Чернышова, в 2042-м — депутата Госдумы Василия Власова. В сообщении лидера ЛДПР Дегтярев записан как «губернатор Хабаровского края» без приставки «врио».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что на президентские выборы в 2030 году от партии выдвинут врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Михаил Дегтярев будет выдвинут на президентские выборы от ЛДПР в 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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