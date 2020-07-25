Уральский пранкер Лексус разыграл Монику Левински

Пранкеры позвонили Левински от имени экоактивистки Греты Тунберг Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Уральский пранкер Лексус и его коллега Вован разыграли участницу сексуального скандала в Белом доме с президентом США Биллом Клинтоном Монику Левински. Разговор опубликован на YouTube-канале. Пранкеры представились экоактивисткой Гретой Тунберг.

Левински заявила, что у них с Гретой есть много общего, поскольку они пережили публичную травлю, справиться с которой им помогли родные. Девушка призналась, что старается держаться подальше от политики из-за ее прошлого, которое мешает общественности воспринимать ее высказывания всерьез.

«Мне понадобилось очень много времени, чтобы вновь стать сильной, и мне помогают много разных людей. Я применяла традиционную терапию, но также работаю с энергией и делаю иглоукалывания», — цитирует участницу сексуального скандала RT. Позднее Вован рассказал РБК, что запись разговора с Левински была выложена ко дню ее рождения и является своего рода подарком «интересной фигуре».

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. О его романе со стажировавшейся в Белом доме Левински стало известно в 1998 году. Глава государства сначала открыто отрекся от отношений, а затем сознался в том, что состоял с Левински в интимной связи. СМИ предполагали тогда, что интрижка Билла Клинтона с практиканткой Моникой Левински разрушила брак бывшего президента США с Хиллари Клинтон.

Это не первый раз, когда пранкеры звонят кому-либо от имени экоактивистки Тунберг. Ранее они разыграли от имени Греты члена американского конгресса Максин Уотерс. В телефонном разговоре россияне предупредили конгрессвумен об экологической катастрофе на острове Чунга-Чанга.