В этот раз пранкеры дозвонились до члена американского конгресса Максин Уотерс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли члена американского конгресса Максин Уотерс — они позвонили ей от имени экоактивистки из Швеции Греты Тунберг. В телефонном разговоре россияне предупредили конгрессвумен об экологической катастрофе на острове Чунга-Чанга.

«Сейчас я выступаю на потрясающем митинге в Северной Каролине, чтобы заявить о проблемах экологии острова Чунга-Чанга. Тысячи людей пришли увидеться со мной», — сообщили пранкеры от имени Тунберг в беседе с Уотерс. Конгрессвумен не заподозрила обмана и пообещала поддержать жителей острова. Вместе с тем член конгресса подчеркнула, что очень рада возможности поговорить с Тунберг. По ее словам, школьница заслуживает Нобелевской премии.

Пранкеры также рассказали Уотерс о компромате на американского президента Дональда Трампа, которым якобы располагает Тунберг. Вован и Лексус отметили, что эта информация могла бы быть полезной для демократов, чтобы добиться импичмента Трампа. От лица Тунберг пранкеры добавили, что после встречи с главой США девочка видит кошмары по ночам и «не может есть и спать», когда смотрит его телевизионные выступления.

16-летняя Тунберг получила известность после своей эмоциональной речи в ООН. Школьница обвинила современных политиков в том, что они лишили ее детства, так как игнорировали проблемы экологии, напоминает VSE42.Ru. Агентство Nation News передавало, что в 2020 году пранкеры Лексус и Вован собираются ей позвонить. Один из пранкеров — Лексус (Алексей Столяров) — является уроженцем Екатеринбурга.