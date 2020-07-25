Названы самые дешевые туристические города России

До этого Ростуризм рассказал, что за путешествия внутри страны россияне смогут вернуть до 15 тысяч рублей. Ведомство уточнило, граждане получат выплату за пять минут .

Редакция URA.RU не нашла на сайте OneTwoTrip билетов до Москвы за 850 рублей. Предположительно, рейтинг составлялся с учетом детских билетов. Так, билет из Санкт-Петербурга до Москвы на одного взрослого человека стоит 1927 рублей. За взрослого с ребенком не старше двух лет придется заплатить всего на пару рублей больше, 1929 рублей.

Из курортных городов дешевле всего стоят билеты на Минеральные воды, 1300 рублей за человека. На втором месте Краснодар — 1600 рублей и на третьем Симферополь, туда можно полететь за 2000 рублей. По данным аналитиков, самые дорогие российские курорты курорты — Анапа (2200 рублей за билет) и Геленджик (2900 рублей).

«Выгоднее всего обойдется авиабилет в Москву: цена будет начинаться от 850 рублей в один конец», — пишет RT со ссылкой на аналитиков OneTwoTrip. Также дешево может обойтись и билет в Астрахань или Волгоград, перелет туда будет стоить 930 рублей. Кроме того, туристы за 1070 рублей могут отправиться в Барнаул.

Сайт для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города России местные туристы смогут слетать по самой низкой цене. Рейтинг городов составлен с учетом средних минимальных цен авиабилетов на август 2020 года.

Рейтинг составлен с учетом цен на авиабилеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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