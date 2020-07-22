Выяснилось, когда россиянам вернут деньги за туризм внутри страны

В 2020 году россияне смогут воспользоваться программой стимулирования спроса на туризм внутри России. Граждане могут вернуть кэшбек на карту «Мир» уже через пять минут после покупки тура, сказано в программе Ростуризма.
«Возврат оплатившему денежными средствами по карте „МИР“ в виде кэшбека — от пяти минут до пяти дней», — цитирует документ Ростуризма РИА «Новости». В зависимости от выбранного тура россиянам обещают вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Программа поддержки начнет работать только в августе, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.
Деньги начисляются автоматически после покупки тура. Отмечается, что для получения кэшбека нужно выбирать туры только на сайтах тех туроператоров, которые являются партнерами акции. Платить обязательно придется картой «Мир».
Кэшбек за отдых внутри страны — одна из мер поддержки Россиян, которые 22 июля озвучил премьер Михаил Мишустин. Также правительство обещало поддержать льготные ипотеки.