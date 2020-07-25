Раскрыты детали дела о взятках крупному чиновнику в ХМАО

Во время обысков у подозреваемых нашли деньги в российской и иностранной валюте Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Заместителя директора департамента промышленности ХМАО подозревают в том, что он брал деньги с предпринимателя за то, что помогал получать субсидии из бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по округу.

«По версии следствия в период с ноября 2019 года по 23 июля 2020 года заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры <…>из корыстных побуждений, за взятки в виде денег осуществлял общее покровительство индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства», — говорится в сообщении. Отмечается, что он содействовал в предоставлении грантов из бюджета округа.

Ежемесячно за свои услуги он получал деньги на топливную карту. Сообщается, что на момент возбуждения уголовного дела чиновник получил не менее 150 тысяч рублей. По информации источника URA.RU в силовых кругах, взятку давал один из депутатов думы Югорска. По данным СК, второе уголовное дело по данному эпизоду возбуждено в отношении предпринимателя. Его подозревают в даче взятки.

По месту жительства и работы подозреваемых и их родственников прошли обыски, в ходе которых были изъяты крупные суммы денег в различной валюте и другое имущество. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ранее источник в силовых структурах сообщил URA.RU о возбуждении уголовного дела в отношении зам директора департамента промышленности ХМАО по статье 290 статьи УК РФ — «получение взятки».