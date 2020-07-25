Отец Сергий раскрыл, кому реально принадлежит женский монастырь

Оказалось, все здания монастыря находятся в частной собственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Среднеуральский женский монастырь, из которого отказывается уходить схиигумен Сергий, не принадлежит Екатеринбургской епархии. Все здания монастыря оформлены на тех, кто вкладывал деньги в строительство, рассказал Сергий в своем новом видео.

«Нет ни одного здания в Среднеуральском женском монастыре, которое принадлежало бы Екатеринбургской епархии. Все документы на здания находятся у частных лиц, которые они оформят на себя, как частную собственность», — заявил схиигумен.

Отец Сергий объяснил, что земля, на которой стоит монастырь, арендована. Она не принадлежит никакой епархии, поскольку ни Москва, ни Екатеринбург совсем не дали денег на строительство монастыря.

Сергий также пообещал, что обитель будет защищаться, если ее все-таки вздумают штурмовать. «В случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога под названием «Небесный град», — заключил схиигумен.

24 июля стало известно, что отец Сергий не покинет Среднеуральский женский монастырь, как того требует Екатеринбургская епархия. Сергий уверен, что решение, которое приняла епархия — это «решение еретиков». При этом патриарх Кирилл уже лишил сама схиигумена, пишет агентство Nation news. Его признали виновным в нарушении монашеских обетов.