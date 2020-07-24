Отец Сергий, лишенный сана, не покинет Среднеуральский монастырь

Решение о лишении сана Отца Сергия назвали не каноничным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схимонах Сергий (Романов), лишенный сана схиигумена по решению Екатеринбургской епархии, не намерен покидать территорию Среднеуральского женского монастыря. Об этом URA.RU сообщил его соратник Всеволод Могучев.

«Решения еретиков не могут быть каноничными по своей сути. На данный момент у отца Сергия есть более важные дела, которыми он занимается, нежели отвлекаться на то, чтобы комментировать какие-то решения и заявления. Во-первых, большая часть времени отца Сергия посвящена молитве. Во-вторых, необходимо заботиться о текущих делах и потребностях монастыря и людей, которые там проживают. Монастырь, как и раньше, живет своей жизнью: люди молятся, несут богослужения, приезжают паломники. Отец Сергий — духовник Среднеуральского женского монастыря», — ответил URA.RU Могучев.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда о лишении сана монаха Сергия (Романова). Он поддержал решение Екатеринбургской епархии, которая лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление,, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.