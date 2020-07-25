Регионам РФ выделили деньги на пособия для детей от 3 до 7 лет

Поддержку получат семьи, в которых воспитывается почти 3 млн детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство России одобрило выделение средств Минтруда РФ на субсидии регионам для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о выделении денежных средств было принято на заседании кабмина 24 июля. «Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении. Данная мера позволит облегчить субъектам финансирование расходных обязательств при выплатах нуждающимся семьям с детьми, уточняет RNS .

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет выплачиваются с 1 июня. Право на эти выплаты имеют семьи, где месячный среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, всего в 2020 году такую господдержку получат семьи, в которых воспитывается почти 3 миллиона детей. На это направят около 135,5 млрд рублей.

Ранее в России по предложению президента Владимира Путина власти оказали помощь семьям с детьми на фоне распространения коронавируса. В частности, семьи с ребенком до трех получали с апреля по июнь по пять тысяч рублей, а семьи с детьми до 16 лет получили 10 тысяч.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.