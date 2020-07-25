В Пермском крае воссоздадут футбольный клуб «Амкар»

Клуб расформировали в 2018 году из-за финансовых проблем Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский футбольный клуб «Амкар», расформированный из-за финансовых проблем в 2018 году, вернется в регион, однако в виде молодежной академии. Соответствующее заявление сделал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«На первом этапе им [брендом „Амкар“] сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги», — цитирует Махонина «Коммерсант. Пермь». По словам главы региона, Пермский край уже получил все права на бренд.

Новый «Амкар» будет создаваться на базе футбольной команды «Академия», образованной в 2020 году. При этом Махонин подчеркнул, что пермский футбольный клуб «Звезда», играющий в группе «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ, также останется на балансе края. Регион будут представлять оба клуба, играющие в разных по силе лигах.

Пермский футбольный клуб «Амкар» был основан в 1994 году. С 2004 по 2018 год выступал в сильнейшем по силе чемпионате страны — Российской Премьер лиге. 10 июля 2018 год правлением клуба принято решение о расформировании в связи с недостаточным финансированием и наличием существенных задолженностей.

Правительство Пермского края приобрело исключительные права на товарный знак «Амкар» 14 июля этого года. По словам экс-капитана клуба Алексея Попова, стоимость сделки могла составлять от одного до пяти миллионов рублей. Помимо этого, для возрождения самой команды краевым властям понадобится порядка 40 миллионов.