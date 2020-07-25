В Москве рассказали об условиях вакцинации от COVID

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 , созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, эффективна и безопасна, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препарат могут зарегистрировать уже в августе 2020 года. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов рассказал, что на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально . Также стало известно, что клинические испытания вакцины запускает центр «Вектор».

При этом он добавил, что сроки прививочной кампании зависят от хода лицензирования препаратов со стороны Минздрава РФ. Мэр также отметил, что большое внимание будет уделено предстоящей осенью вакцинации от гриппа. Собянин подчеркнул: важно не допустить обострения двух инфекционных заболеваний в одно время.

«Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — подчеркнул Собянин (цитата Москва24).

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам Собянина, вакцинация будет бесплатной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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