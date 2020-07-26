Доктор Мясников назвал четыре показателя здоровья человека

Следить за объемом талии важнее, чем за весом, считает Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

В организме человека существует четыре показателя здоровья, по которым можно судить об угрозе сердечных заболеваний и даже онкологии. С таким заявлением выступил главный врач ГКБ имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

«Артериальное давление, уровень холестирина в крови, показатель сахара и последнее — объем талии», — пишет со ссылкой на Мясникова «Московский комсомолец». Эти факторы, по словам врача, являются самыми важными, на которые нужно обращать внимание.

Объем талии важнее, чем цифра на весах, считает Мясников. По его словам, у мужчин этот показатель не должен превышать 102 сантиметра, а у женщин — 88 сантиметров. Те, у кого объем талии превышает эти значения, также находятся под угрозой. Мясников также рекомендует корректировать рацион. Составлять меню на день стоит так, чтобы овощи и фрукты занимали не менее 500 грамм от общего количества еды, заключил врач.