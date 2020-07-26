Лолита рассказала, что готова шестой раз выйти замуж

Лолита заявила, что ее новый мужчина — бизнесмен Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская готова выйти замуж в шестой раз. Новый возлюбленный артистки — бизнесмен. Об этом рассказала сама Лолита во время поездки на музыкальный фестиваль в Витебске.

«Мой нынешний — бизнесмен, серьезный и самостоятельный. Кипятком друг от друга не писаем — нам не по 18 лет. Если позовет замуж — пойду», — заявила Лолита «Экспресс-газете». По ее словам, мужчина не смог поехать с ней из-за работы.

После расставания с предыдущим мужем Лолита похудела. По ее словам, она нашла хорошего диетолога и исключила из рациона только два продукта — бананы и виноград.

Лолита объявила о расставании с пятым мужем Дмитрием Ивановым в начале июля 2019 года. Пара рассталась спустя девять лет брака. Лолита обвиняла его в изменах, позднее выяснилось, что Иванов содержал на деньги Лолиты любовницу. В апреле 2020 года певица официально развелась.