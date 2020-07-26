Ученые указали, какая болезнь дает тяжелые осложнения при COVID

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, диабет
Больные диабетом вошли в группу риска по коронавирусу Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус протекает тяжелее и чаще приводит к дополнительным осложнениям у больных диабетом. Данное заболевание по тяжести осложнений от вируса ученые ставят на второе место после сердечно-сосудистых проблем.

«Наблюдение за больными диабетом дает обширный материал для принятия срочных и серьезных мер по ведению заразившихся коронавирусом», — цитирует ТАСС ученых Калифорнийского университета. В результате широкомасштабного исследования, они пришли к выводу, что заразившиеся вирусом на фоне диабета в 12 раз чаще остальных подвержены летальным исходам.

По мнению ученых, учитывая результаты исследований, больным диабетом следует с повышенным вниманием относиться к своему самочувствию во время пандемии. Они должны быть в тесном контакте со своими лечащими врачами и докладывать о любых изменениях уровня сахара в крови.

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Здоровье Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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