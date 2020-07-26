Ученые указали, какая болезнь дает тяжелые осложнения при COVID

Больные диабетом вошли в группу риска по коронавирусу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус протекает тяжелее и чаще приводит к дополнительным осложнениям у больных диабетом. Данное заболевание по тяжести осложнений от вируса ученые ставят на второе место после сердечно-сосудистых проблем.

«Наблюдение за больными диабетом дает обширный материал для принятия срочных и серьезных мер по ведению заразившихся коронавирусом», — цитирует ТАСС ученых Калифорнийского университета. В результате широкомасштабного исследования, они пришли к выводу, что заразившиеся вирусом на фоне диабета в 12 раз чаще остальных подвержены летальным исходам.

По мнению ученых, учитывая результаты исследований, больным диабетом следует с повышенным вниманием относиться к своему самочувствию во время пандемии. Они должны быть в тесном контакте со своими лечащими врачами и докладывать о любых изменениях уровня сахара в крови.