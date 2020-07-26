Экономист спрогнозировал, как изменится курс рубля до сентября

В августе доллар будет стоить не менее 67 рублей, спрогнозировал Петр Пушкарев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В августе курс доллара будет колебаться в диапазоне от 67 до 74 рублей. Такой прогноз сделал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

«Видится коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей», — заявил он «Российской газете». За эти рамки курс выйдет только в случае серьезных изменений на мировых рынках, отметил он.

Делая прогноз для евро, Пушкарев отметил, что верхняя планка курса может не ограничиться показателем в 85 рублей. По словам аналитика, нельзя исключать, что евро будет стоить дороже.

В настоящее время на мировых финансовых рынках складывается благоприятная ситуация для того, чтобы потоки капитала направлялись на рынки развивающихся стран, в том числе и российский, отметил Пушкарев. По его мнению, иностранные инвесторы начинают размещать капитал в корпоративные облигации компаний РФ или облигации федерального займа, выпускаемые Минфином. Это, в свою очередь, создает для рубля дополнительную поддержку, заключил экономист.