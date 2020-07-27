Названы болезни, которые повышают риск смертности от коронавируса

Коронавирусная инфекция протекает тяжелее у людей не только с сахарным диабетом, но и с другими хроническими заболеваниями. Они также повышают риски смертности от COVID-19, рассказал в беседе с URA.RU главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин.
По словам Митрохина, любое заболевание повышает риск смертности и может привести к гибели заразившихся COVID-19. «Это, как правило, хронические сердечно-сосудистые болезни, заболевания легких», — сказал фармаколог. Также на риски влияет прием препаратов для лечения язвенных болезней.
Ранее ученые сообщили о том, что у больных диабетом в 12 раз повышается риск летального исхода от коронавируса. Также они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. Кроме этого, в группу риска попадают больные с раком легких, передает «Утро.ру», поскольку оба заболевания приводят к воспалению легких и проблемам с дыханием.