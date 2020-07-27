26 июля 2020

Названы болезни, которые повышают риск смертности от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Хронические заболевания всегда осложняют заболеваемость коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция протекает тяжелее у людей не только с сахарным диабетом, но и с другими хроническими заболеваниями. Они также повышают риски смертности от COVID-19, рассказал в беседе с URA.RU главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин.

По словам Митрохина, любое заболевание повышает риск смертности и может привести к гибели заразившихся COVID-19. «Это, как правило, хронические сердечно-сосудистые болезни, заболевания легких», — сказал фармаколог. Также на риски влияет прием препаратов для лечения язвенных болезней.

Ранее ученые сообщили о том, что у больных диабетом в 12 раз повышается риск летального исхода от коронавируса. Также они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. Кроме этого, в группу риска попадают больные с раком легких, передает «Утро.ру», поскольку оба заболевания приводят к воспалению легких и проблемам с дыханием.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...