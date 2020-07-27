США угрожают санкциями политику, связанному с ЧВК Вагнера

Государственный департамент США может ввести санкции против командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара, которого подозревают в связях с Россией. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Причиной возможных санкций называются действия ЧВК Вагнера, связи Хафтара с которыми расследует Госдеп. «Действующие на стороне ливийской оппозиции российские наемники из так называемой „группы Вагнера“ заняли в июне город Эс Сидр», — передает издание. Отмечается, что эта группа блокировала экспорт нефти, чему способствовал Хафтар.
Ранее СМИ опубликовало видео, на котором бойцы ЧВК Вагнера покидают город Бани-Валид в Ливии. Это произошло после того, как армия Халифы Хафтара, на стороне которого воевали российские наемники, потерпела поражение под Триполи. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Ливии нет российских наемников.