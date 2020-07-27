26 июля 2020

США угрожают санкциями политику, связанному с ЧВК Вагнера

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, охотник
Отмечается, что ЧВК Вагнера блокировала экспорт нефти, чему способствовал Хафтар Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Государственный департамент США может ввести санкции против командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара, которого подозревают в связях с Россией. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Причиной возможных санкций называются действия ЧВК Вагнера, связи Хафтара с которыми расследует Госдеп. «Действующие на стороне ливийской оппозиции российские наемники из так называемой „группы Вагнера“ заняли в июне город Эс Сидр», — передает издание. Отмечается, что эта группа блокировала экспорт нефти, чему способствовал Хафтар.

Ранее СМИ опубликовало видео, на котором бойцы ЧВК Вагнера покидают город Бани-Валид в Ливии. Это произошло после того, как армия Халифы Хафтара, на стороне которого воевали российские наемники, потерпела поражение под Триполи. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Ливии нет российских наемников.

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Политика Общество Война

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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