В Донбассе началось бессрочное перемирие

Военным Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР запрещено применять любое оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины ввели режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла 22 июля. В ходе конференции стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

«26 июля 2020 года был издан приказ командующего объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — сообщают в пресс-центре. Отмечается, что военным Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР запрещено применять любое оружие.

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что на линии прекращения огня появятся СМИ, которые будут контролировать ход перемирия. Отмечается, что аналогов такого прекращения огня в истории операции не было. «По масштабу подобных мероприятий [такого] не было за весь период проведения операции», — приводит сообщение штаба Lenta.ru. Отмечается, что это 21-е перемирие между сторонами.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что если Украина выйдет из Минских соглашений, будет трудно создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе, передает агентство Nation News. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что отказ от договоренностей может отбросить от перспектив урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.