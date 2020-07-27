Ситуация с COVID остается сложной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 19 725 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. За неделю число заболевших COVID выросло на 9%, при этом показатели по заболеваемости таковы, что дальнейшего ослабления карантина не будет — таков настрой властей.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+198), Артемовского городского округа, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа», — рассказали в свердловском оперштабе.

Число новых случаев заболевания COVID в регионе вот уже несколько дней находится около цифры 250: 23 июля было выявлено 249 заболевших, 24-го — 248, 25-го числа — 251, 26-го — 241. Коэффициент распространения инфекции (Rt) при этом близок к единице (сегодня — 1,05): это означает, что заболеваемость не растет, но и не падает. При этом на втором этапе снятия ограничений (на котором сейчас находится регион) коэффициент Rt должен быть не менее 0,8 (заболеваемость должна снижаться), а процент свободных коек для COVID-пациентов — не менее 50% от резерва (сейчас — лишь около 20%). Все это не дает возможности еще больше ослабить карантин: как сообщили URA.RU источники в органах власти, скорее всего, все ограничительные меры, предусмотренные указом губернатора, будут продлены.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: сайт коронавирус.монитор

Состояние 165 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 135 лежат в реанимации, в том числе 73 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом. У 701 больного — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписан 144 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 14502 человека.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 26 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (12228), в Нижнем Тагиле (1087), Первоуральске (514), Верхней Пышме (483), Березовском (383) Ревде (270), Каменске-Уральском и Каменском районе (242), Нижнесергинском районе (229), Невьянске (217), Реже (включая район — 215), Полевском (175), Асбесте (168), Красноуфимском районе (158), Краснотурьинске (154), Серове (147), Артемовском и Белоярском районе (139), Кировграде (134), Ирбите (вместе с районом — 132), Арамили (121), Камышловском районе (119), Среднеуральске (117), Сысерти (114), Туринске (100), Алапаевске (с учетом районе — 91), Верхотурье и Кушве (89), Горноуральском городском округе (86), Верхней Салде (74), Талицком районе (68), Дегтярске (67), Североуральске (62).

Пятьдесят девять случаев заболевания выявлено в Богдановиче и Сухом Логу, 54 — в Красноуральске, 46 — в Тавде, по 41 — в Артинском районе и Ачите, 37 — в Шале, 36 — в Верхнем Тагиле, 35 — в ЗАТО Свободный, 33 — в Нижней Салде, 32 — в Верхнем Дуброво, 30 — в Слободо-Туринском районе, 29 — в Нижней Туре, 27 — в Пышминском районе, 26 — в Качканаре, 25 — в Бисерти, 22 — в Тугулыме, 21 — в Ивделе, 20 — в Верхней Туре, 19 — в Карпинске, 18 — в Новой Ляле, 13 — в Староуткинске, 12 — в Байкалово, по 10 — в Сосьве и поселке Уральский, девять — в Верх-Нейвинском, восемь — в Рефтинском, семь — в Волчанске, шесть — в поселке Малышева, два — в Гарях, один — в Пелыме.